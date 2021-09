¡Más emocionada que nunca! María Fe Saldañ, utilizó sus redes sociales para confirmar su embarazo, fruto de su exrelación con Josimar Fidel. Sin embargo, también sorprendió a los usuarios al dejar entrever que ya no mantiene una relación sentimental con el salsero.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la joven empresaria comentó que está en la dulce espera de una niña, a quien le pondrá de nombre Jeilani.

“La cosas no han sido fáciles... Yo siempre soñé con mi hermosa bebé para que me acompañe y seamos las mejores amigas para siempre. Hoy Dios me dio la bendición de ser mamá, estoy agradecida, emocionada, tengo muchísimos sentimientos encontrados “, comenzó escribiendo.

“Hija de mi vida, te amo mucho, perdóname si a veces no fui una mamá fuerte y tuvimos caídas (...) Perdóname, eres la persona que me da fuerzas. De hoy en adelante solo seremos tú y yo, prometo darte lo mejor de mi”, agregó.

En ese sentido, María Fe Saldaña también se refirió a los complicados momentos que tuvo que vivir cuando Josimar fue captado con otra mujer en Estados Unidos, quien aseguró que pasó la noche con él.

“Mi niña bonita Jeilani, solamente nosotros sabemos lo fuertes y valientes que somos. Perdóname hija, prometo que desde hoy seremos muy felices”, finalizó.





