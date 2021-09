Solo días antes de que María Fe Saldaña confirmara estar esperando un hijo del salsero Josimar, Magaly Medina ya tenía confirmada la información y fotos que avalaban lo que decía de manera segura.

Sin embargo, Magaly Medina prefirió no mostrar las imágenes, aunque para ella era más que evidente de su estado de gestación. Las imágenes habían sido enviadas por sus “urracos”.

“Esas imágenes que mostramos el 19 de agosto de ese año y yo acá en mi celular tengo una imágenes que no lo puedo mostrar, pero donde sí está embarazada. Es evidente su estado de gestación”.

Según Magaly Medina, no podía mostrar porque era prueba para poder defenderse de lo que decía frente a cámaras.

“No lo puedo mostrar porque sin duda alguna, mis urracos me envían, pero hay cosas que no se pueden mostrar porque nosotros como periodistas debemos cubrirnos, pero sí estas son fotos no alteradas de fuentes confiables”.

Además envió un mensaje por si la querrían demandar. “Las fotos que aquí tengo acreditan los hechos. Si alguien piensa en demandarme, tengo la forma de probar de que ella sí estaría esperando un hijo”.

