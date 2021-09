El periodista Samuel Suárez se refirió al enfrentamiento que Magaly Medina y Rodrigo González protagonizaron esta semana.

Este sábado 25 de septiembre, Samuel Suárez aseguró que hay una “guerra de egos” entre la ‘urraca’ y el popular ‘Peluchín’.

“¿Por qué Magaly minimiza a Rodrigo? Eso lo dije siempre, hay una guerra de egos enorme, por más que sean amigos o hayan tenido alguna confianza, es como una guerra de líderes de opinión”.

“Yo cuando vi que Magaly estaba hablando de rating, que tiene un punto y no sé qué, que su palabra no importa tanto como la de ella, dije ‘uy, ahorita, espérate, 5,4,3,2, ahorita va a responder y dicho y hecho, no aguantó, es que se hieren mutuamente”, comentó.

Samuel Suárez afirmó que Magaly Medina sabría qué decir para “herir” a su examigo: “Yo creo que, por ejemplo, lo que Magaly le pueda decir a Rodrigo, ella sabe cómo herirlo por lo mismo que han sido amigos, igual Rodrigo sabe cómo responderle”.

Sin embargo, ‘Samu’ afirmó que Magaly Medina se reconciliará con Rodrigo González: “Sigo creyendo que en estos días va a pasar algo y Rodrigo va a expresarse bien de Magaly y Magaly va a decir gracias y cuando te das cuenta vuelven a hablarse de Rodri y de Maga, parte de la farándula, esto se va a solucionar”.

