Rodrigo González decidió responderle a Magaly Medina, quien pidió a América TV que prohíba a Willax TV emitir imágenes de “Esto es Guerra”, tal y como lo hace el programa ‘Amor y Fueg0′.

“Parecía la acuseta de la clase”, señaló el conductor de “Amor y Fuego” tras reiterar que Willax TV no forma parte de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), y que dicho acuerdo de no emitir imágenes de terceros no los incluye.

‘Peluchín’ también criticó a la conductora de “Magaly TV: La Firme” por intentar minimizar su programa de espectáculos y le recordó que ella también hizo 2 puntos de rating cuando conducía “La Purita Verdad”.

Rodrigo González también se burló de Magaly respecto a su breve paso por Latina y recordó que “la sacaron del aire” tras la polémica que generó al burlarse de la sanción contra Paolo Guerrero.

LA ACUSA DE QUERER LLEVARSE A SUS INTEGRANTES

El presentador de espectáculos también cuestionó que Magaly Medina minimice el programa “Amor y Fuego” y que, a su vez, haya pretendido llevarse a integrantes de su equipo. “Tranquila, tú eres la reina, eres la líder ¿por qué te preocupas por este canal que nadie ve, por qué estás tan pendiente?”, cuestionó.

“Está que se quiere jalar a todos nuestros integrantes”, agregó.

