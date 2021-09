Durante el programa “Amor y fuego” del viernes 24 de septiembre, Rodrigo González volvió a arremeter contra Luciana Fuster tras escuchar las declaraciones que dio sobre los “códigos” de amistad.

“Hay que reconocer que tiene especial talento para contar nimiedades como si fuesen interesantes, como su uña, por ejemplo... Habla como si fuera Meryl Streep y en realidad no dice nada”, señaló Rodrigo González.

Por su parte, Gigi Mitre aseguró que no cree en la palabra de Luciana Fuster ni en la de Patricio Parodi tras ver un video grabado meses atrás, donde los chicos reality cuentan su “estrategia” para negar romances: “El pez por la boca muere, ellos solitos se han echado, han contado la estrategia, cómo funciona, cómo es la cosa y qué significa. Y justamente ellos dos, ya no hay más que decir”.

“Y la ‘Faster’ diciendo que hay cosas que pasan, pues, que uno no nace con un manual bajo el brazo [...] Esas son decisiones, que no es lo mismo”, agregó Rodrigo González.

El conductor afirmó que “meterse” con el novio de una amiga es una decisión: “Cosas que tú no manejas: oye, esta tarde voy a irme con Gigi, hubo una tormenta, nos cancelaron el vuelo, el fin de semana cambia. Esas son cosas que pasan. Volarle el novio a tu amiga o meterte con el ex de tu amiga no son cosas que pasan, son cosas que decides hacer porque tú puedes optar por pedalear para la izquierda y no mirar eso, pero si tú sigues ahí, sabes a qué vas a llegar, sabes las consecuencias de eso y vas y buscas, encuentras. Entonces no son cosas que pasan”.

“Tú dices que ya tienes 7 años aquí, no te habíamos visto, pero nosotros tenemos más de una década escuchando las tonterías como las que acabas de decir intentando hacernos creer cosas que no son. Ya estamos grandes, también, Lucianita”, sentenció el popular ‘Peluchín’.

Rodrigo González destruye a Luciana Fuster - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

