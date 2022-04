María Paz Gonzáles Vigil, esposa del conductor Jesús Alzamora, rompió en llanto tras anunciar que se convetirá en madre por segunda vez en las redes sociales. La influencer contó que su pancita ya se nota pese a que tiene tan solo tres meses de embarazo.

“Estas son literal lágrimas de emoción por la cantidad de amor que me están mandando. Ay, no, no, estoy demasiado feliz, a otro nivel, no calculan, ay, gracias, estamos demasiados felices”, dijo María Paz Gonzáles Vigil en Instagram Stories.

En otro video, grabado por Jesús Alzamora, se escucha a la influencer decir lo siguiente: “Estoy emocionada (...) Mi barriguita parece de cinco, no de tres”.

“Estás muy linda, hay que dejar de comer un poco de postrecitos los dos porque yo también tengo barriguita”, le respondió Jesús Alzamora entre risas.

“Paz tiene 3 meses y yo tengo como 5 csm”, escribió el conductor.

Cabe resaltar que María Paz Gonzáles Vigil contó que no fue fácil quedar embarazada por segunda vez: “Cuando vi el @clearblue con las letras EMBARAZADA no lo podía creer, me costó asimilarlo, porque no fue un proceso fácil, pero ver por fin las letras que confirmaban lo que ya sentía hizo que vinieran risas, lágrimas, emociones y todo a la vez. Y cuando se lo mostré a @jesusalzamora , el pobre no sabía si llorar, reír, gritar o hacerlo todo a la vez jajaja”, señaló la modelo.

