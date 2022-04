El conductor Jesús Alzamora y su esposa, la influencer María Paz Gonzáles Vigil, anunciaron que se convertirán en padres por segunda vez. A través de Instagram, la pareja reveló que pasaron por un largo proceso para lograr este embarazo.

“¡LA FAMILIA CRECE! Es complicado llegar a las palabras para describir el momento que estamos sintiendo. Fue mucho tiempo el que esperamos por esto, pero las cosas pasan cuando tienen que pasar y ni un segundo antes ni después”, se lee en las primeras líneas de la publicación.

Foto: Instagram @jesusalzamora

“¡Estamos muy felices porque la familia va crecer y nuestro cachorrín va tener un hermanit@!”, añadieron. Por su parte, María Paz contó que no podía creer que estaba embarazada por segunda vez.

“Cuando vi el @clearblue con las letras EMBARAZADA no lo podía creer, me costó asimilarlo, porque no fue un proceso fácil, pero ver por fin las letras que confirmaban lo que ya sentía hizo que vinieran risas, lágrimas, emociones y todo a la vez. Y cuando se lo mostré a @jesusalzamora , el pobre no sabía si llorar, reír, gritar o hacerlo todo a la vez jajaja”, se lee en la publicación.

“Estamos increíblemente felices de compartir con ustedes que muy pronto llega el nuevo Alzamora Gonzales-Vigil a la familia y a alegrarnos más la vida. Me encanta tener un corazón y una vida creciendo a cada minuto dentro de mi. ¡Nos sentimos extremadamente bendecidos!”, indicaron.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Valeria Piazza es troleada por sicólogo Tomás Angulo