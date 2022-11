María Pía Copello se encuentra emocionada por empezar este nuevo programa que conducirá al mediodía. Y es que la exconductora de ‘EEG’ señaló que se ríe de las críticas y volvió a reafirmar que estará de la mano con Carlos Vílchez en este proyecto.

“Sé que es un programa de mediodía, el horario exacto no está, ni tampoco la salida al aire. Las críticas siempre habrá, buenas, malas, así es este mundo y uno tiene que estar bañadita en aceite para aguantar”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la exanimadora infantil señaló que se siente tranquila al saber que conducirá con Carlos Vílchez, pero también respeta su decisión de aún no confirmar su participación.

“Tendrá sus razones, pero sé que está confirmado y va a estar conmigo. Me imagino que él se está tomando su tiempo, por alguna razón importante no lo puede decir todavía. A mí Carlos me parece un vacilón, le va a dar esa cuota de humor al programa que a mí me gusta. Creo que todo va a salir bien con él y vamos a ver qué tal nos va también”, agregó para Trome.

