La exconductora María Pía Copello se pronunció por el supuesto alejamiento con Rodrigo González, con quien no se la ve desde hace varios meses.

Debido al presunto alejamiento, un seguidor le preguntó qué había pasado entre ellos: “¿Es verdad o mentira que estás peleada con Rodrigo González?”, cuestionó un usuario en Instagram Stories.

María Pía Copello respondió con un contundente “falso”, descartando así que esté distanciada de ‘Peluchín’. “A @rodgonzalezl lo quiero muchísimo y él a mí”, señaló la exconductora de “Esto es guerra”.

La influencer explicó que siempre está en contacto con Rodrigo González, pero no hacen pública su amistad: “Conversamos siempre, pero no todo lo que se conversa se debe postear en las redes ¿no? Jajaja, que no lo publiquemos no quiere decir que no hablemos”.

Como se recuerda, María Pía Copello, Rodrigo González y Magaly Medina eran muy unidos; sin embargo, la ‘urraca’ se peleó con ‘Peluchín’ y ahora solo se muestra junto a María Pía.

Foto: Instagram María Pía Copello

