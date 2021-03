La exconductora de televisión y ahora influencer, María Pía Copello, lleva los últimos 15 años de su vida al lado del empresario Samuel Dyer. Pese a lo difícil que puede resultar el matrimonio, la pareja no ha experimentado ninguna crisis y su relación sigue sólida.

“Me han inventado de todo, que estaba separada, que por qué no aparece en las redes sociales, pero a él no le gusta, pues, ¡qué voy a hacer!”, contó en entrevista a Trome.

María Pía es un huracán y Samuel un “mar tranquilo”

María Pía Copello reveló que uno de los secretos de su exitosa convivencia a lado de su esposo es que el carácter de ambos se complementan, al punto de que nunca han pelado. Incluso dijo que cuando ella ‘quiere’ pelear, su esposo “no le da el gusto”.

“Samuel tiene un carácter muy tranquilo, yo soy un huracán, así que no podíamos ser dos huracanes en la misma casa. Él es la parte más tranquila, me escucha, yo soy ‘ta, ta, ta, ta…’ (...) Ninguna crisis, con Samuel no peleamos”, sostuvo.

Según dijo, su esposo le deja tomar las decisiones, por lo que no se generan discusiones dentro del hogar: “Él está muy cómodo con lo que decido y si alguna cosa le parece que no está bien me dice ‘te sugiero esto’ y yo respondo ‘okey, está bien’, lo tomo en cuenta y así estamos, hay un balance”.

Estuvieron separados tres meses

Lo que pocos sabían es que María Pía Copello Samuel Dyer sí estuvieron separados por tres meses, pero aquello ocurrió antes de casarse.

“Creo que se asustó con el matrimonio, no es que yo se lo planteara, ojo, sino que hablamos de cómo iba a ser nuestro futuro y salió corriendo. Las parejas antes del matrimonio o convivencia deben estar muy seguras, porque uno no puede decidir hacer su vida con otra persona si tiene inseguridades o cosas que no ha vivido o te faltan completar, porque eso le va a dar vueltas en la cabeza siempre a lo largo de su matrimonio, pero ya cuando te casas con los temas resueltos, es difícil que eso aparezca luego”, aclaró.

Finalmente, que dijo que él nunca le revisa el celular y no han intercambiado claves.

