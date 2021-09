La cantante Maricarmen Marín, de 38 años de edad, explicó por qué se alejó de las pantallas de televisión en los últimos días. La conductora de televisión, quien tiene 24 semanas de embarazo, se conectó virtualmente con el programa ‘Mujeres al Mando’ donde explicó que el médico le pidió que guarde reposo.

La actriz habló de cómo lleva la gestación y reveló que se ha venido realizando algunos exámenes a raíz de que su bebé “no se quiere mostrar”. Indicó que el médico determinó que su hija se encuentra con buen peso y tamaño.

“Muchas gracias a todos por la preocupación, a todos los que escribieron preguntándome cuándo voy a regresar. Estoy muy bien, a pesar de que no tengo mi pancita como quisiera de gigante, mi bebita no se quiere mostrar, tiene un super peso y un super tamaño, tanto así que me hicieron un montón de análisis y exámenes para descartar diabetes, insulina, un monto de cosas... Mi doctor me dijo ‘Mary vamos a descansar un ratito hasta que salgan todos los resultados”, comentó a Latina.

Mary Carmen Marín Salinas, mejor conocida como Maricarmen Marín, también reveló que este fin de semana sintió las primera ‘pataditas’ de su bebita.

“La bebita, el día ayer, por primera vez la sentí. Fue maravilloso, estaba junto con Sebas, pusimos nuestras manitos y empezaron todos los movimientos”, comentó llena de felicidad Mary Carmen Marín Salinas, mejor conocida como Maricarmen Marín.

Maricarmen Marín y su novio tras confirmar embarazo

La conductora de ‘Mujeres al Mando’ contó cómo se dio la fotografía que publicó junto al productor de ‘Yo Soy’, Sebastián Martins, donde confirma su embarazo.

“A Sebastián no le gustan las fotos, nada, y tengo que decir que llevar mi vida de esa forma ha sido para mí 100 veces mejor (...) él dice que para qué exponerse”, detalló Marín.

