Maricarmen Marín sorprendió a todos los televidentes al confesar que está comprometida en matrimonio con su novio Sebastián Martins. Y es que, muy pocas veces, la cantante ha hablado de su vida personal y de su relación con el productor de televisión.

En un entretenido diálogo con las conductoras de “Mujeres al mando”, la también actriz recordó que hace siete años su novio le pidió la mano durante un viaje que hicieron a “Las Vegas”.

“Yo le regalé un viaje y ahí me sorprendió, nos fuimos a Las Vegas”, relató.

“Fue un día en que nos fuimos a ver conciertos (...) mi novio me dijo ‘tengo algo que decirte, creo que te has olvidado algo en el cajón’, entonces yo dije: ‘no, no me olvidado nada, tengo todo’. (Y eso revise el cajón y veo el anillo) Yo no sabía qué hacer ni qué decir, nunca en mi vida me imaginé estar en una situación así”, comentó.

“Nos quedamos mirando, fue muy emocionante”.

Casi se casan en “Las vegas”

Lo más revelador es que Maricarmen contó que casi se casa a escondidas en “Las Vegas”, Estados Unidos.

“Lo pensamos, pero dijimos, no”; comentó.

