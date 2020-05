Mariella Zanetti decidió reducir esos kilos que no la dejaban, a pesar de dietas rigurosas y todo tipo de tratamientos. La popular “Ramona” de “Los Vílchez”, apeló a una intervención de manga gástrica para lucir un cuerpo escultural, que cuando hoy se ve en el espejo, hasta se acuerda de sus buenas épocas de vedette.

“Fue una decisión muy acertada lo de la operación, me ha hecho bajar unos 20 kilos. Lamentablemente estoy un poco mal de la rodilla y no puedo hacer mi rutina de pesas que me encanta. En cuanto pueda, a seguir moldeando mi figura”, nos cuenta la actriz, quien agrega que deberá seguir un estricto régimen alimenticio para mantenerse.

LA SOIFER

En el ambiente del espectáculo, la manga gástrica se ha convertido en la elección de muchas figuras televisivas que desean lucir bien. Una de ellas es Micheille Soifer, que ahora presume de su cuerpo y se alista para reaparecer en televisión y en proyectos de ficción. Su sueño es emprender una carrera de actriz.