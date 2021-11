Mariella Zanetti reveló que a sus 45 años tiene una gran lista de pretendientes y entre ellos hay chibolos, sin embargo, la exvedette reveló que no les daría oportunidad porque son muy intensos.

La experiencia de Mariella Zanetti, la hizo revelar que a su edad no se deja sorprender por lujos o dinero, ya que su actual empoderamiento le demuestra que ella sola puede conseguir lo que quiere.

“Siempre he sido empoderada, desde que salí de mi casa y me hice independiente, porque tomo mis propias decisiones”, reveló la exvedette para ‘Trome’ y confesó que también ha tenido errores, pero los asume y aprende.

Mariella señaló que la siguen chibolos: “Varios chibolos se me han prendido, pero no pasa nada. Me dan penita”, sin embargo, no les daría oportunidad porque ya tuvo experiencia con chibolos y “se ponen intensos”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Johanna San Miguel visita América Noticias

Para promocionar unipersonal. https://www.americatv.com.pe/