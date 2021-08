Tras alarmar a los televidentes por desmayarse en el set de “En boca de todos”, Mariella Zanetti reapareció en televisión e hizo un mea culpa por descuidar su salud.

“Yamile no está, sí me ha afectado pero tampoco es para desmayarme. No ha sido la causa principal”, descartó Mariella Zanetti sobre el viaje de su hija.

“Ha sido un descuido mío, porque yo por trabajo, por la niña, preparando su viaje, preparando mil cosas, con el niño, no me he estado alimentando bien. En realidad yo tengo que hacer un mea culpa y ha sido un descuido mío, personal”, agregó.

La actriz explicó que tuvo problemas de salud: “He estado con algunos problemas de salud que tú sabes Tula, que yo sufro hace muchos años, pero controlado”.

“Fue un susto, me avergoncé muchísimo, me asusté muchísimo”, concluyó Mariella Zanetti en el programa “En boca de todos”.

Fuente: América Televisión

