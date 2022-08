Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, Mariella Zanetti decidió hablar sobre el prejuicio que sufren las vedettes por parte de la sociedad y usó a Zully Pinchi como ejemplo en el programa ‘Hablemos de belleza’.

La amiga de Tula Rodríguez, afirmó que el prejuicio contra las vedettes, no acaban ni cuando deciden superarse académicamente: “Pasa con muchas chicas que siendo vedettes terminan la universidad o se ponen a estudiar o se ponen a hacer otras cosas, siempre los comentarios son: ¿y para qué estudia? Que siga nomas de bataclana”.

Intentando explicar su punto, Mariella Zanetti decidió usar a la amante de Martín Vizcarra como ejemplo, ya que es alguien preparada académicamente, pero eso no la hace decente: “Ahora hay hasta abogadas profesionales, que han salido, esa del bebito fiu fiu, no necesita ser vedette, hay está clarísimo el ejemplo. Ella que se pasea por todos los canales. Es abogada, instruida, leída, ¿no? Una mujer que ha pasado por la universidad, no necesitas un cartón para ser decente”.

