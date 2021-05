Mariella Zanetti estuvo como invitada especial en el programa “En boca de Todos”, donde no pudo evitar emocionarse con una sorpresa que le preparó el equipo de producción por su cumpleaños. La artista peruana recibió saludos de su hija, sobrinas, madre, demás familiares.

Sin embargo, la exvedette no contó con que uno de los videos sería de su padre, quien habría estado luchando por su vida en una cama UCI tras contagiarse de COVID-19.

“Mi papá, que recién se ha recuperado”, dijo Zanetti con lágrimas en los ojos. “Lo sé, acaba de salir de UCI y tus lágrimas solamente son de alegría porque lo venció”, explicó su amiga Tula Rodríguez.

“Lo logró, con mis hermanos nos asustamos mucho, pero gracias a Dios pudo librarla. Yo sé que hay mucha gente que no sale de esto, como mi Clarita (mamá de Tula Rodríguez), pero así es la vida, vamos a recordar a las mamitas que no están. Hay personas que piensan que no hay nada que celebrar, debemos celebrar la vida y esperanza”, agregó la exbailarina.

