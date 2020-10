Luego de haber tenido muchas diferencias, la actriz Mariella Zanetti reveló que hoy en día lleva “la fiesta en paz” con el papá de su hija, Farid Ode, con quien hasta se animó a grabar un TikTok al lado de su engreída Gamille.

Y es que la exvedette aseguró que mientras el empresario cumpla con sus responsabilidades como padre, podrá hasta 'encontrar una amiga en ella’. “Bueno, mientras que él siga cumpliendo con mi ‘Gami’ y sus cosas, tendrá una amiga en mí. Ojo, no me pagó nada de los devengados pasados, pero actualmente me apoya más en la universidad de nuestra hija. No como debería, pero sí bastante y eso es bueno”, expresó.

Asimismo, Mariella considera que es prudente llevar una buena relación con Farid por el bienestar de su hija. Incluso aseguró que él ha cambiado mucho a raíz que está con una nueva pareja, a la que considera ‘una buena chica'.

“Mi hija está feliz. Además, tiene que ver mucho la pareja que tiene al lado, (su actual novia) es muy buena persona y se hace querer”, manifestó aTrome.

TE PUEDE INTERESAR