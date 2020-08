Mariella Zanetti se refirió sobre los celos en la pareja y ella descartó tajantemente que lo sea, pero sabe marcar su territorio. “Yo no soy celosa, para nada, cuido lo que es mío, eso es otra cosa. Y es con respeto, con límites”, señaló.

Asimismo, la actriz de “Los Vílchez” contó en “América Hoy” un caso que vivió con su esposo cuando, por casualidad, vio su computadora: “Un día, estaba jugando con mi hijo en la casa y estaba la computadora abierta y él quería ver unos dibujos ahí... entré,vi messenger, vi mensaje ,y dije ‘¿qué?’, era la ex, la ex que le puso que había soñado con él. Y yo le escribí y le puse, ‘ahora vas a soñar conmigo, pero vas a tener pesadilla’”.

De otro lado, Zanetti aprovechó este momento para hablar sobre la pandemia y aconsejar a la audiencia: “No bajemos la guardia, sigamos preocupándonos, sigamos manteniendo la distancia, hay que tener paciencia y empatía con los demás”. Actualmente ella vive en la playa y cuenta que se quedará por allá hasta que termine la pandemia.

BAJÓ 20 KILOS

Mariella Zanetti también se refirió sobre la operación que se realizó hace un año, la manga gástrica, y con la que perdió alrededor de 20 kilos. “Yo llegué a pesar 98 kilos y, yo tengo una lesión en la rodilla, ya no podía subir escaleras, no podía entrenar. Sentía mareos, comencé a sentir ciertas cosas que son típicas de la obesidad. Muy aparte de cómo te ves en el espejo es cómo te sientes por dentro”, indicó.

“Muy aparte de que la ropa no te queda, porque uno tiene la personalidad y puede sobresalir, era la salud que se comenzaba a deteriorar, yo tengo un hijo pequeño que tenía que llevar al parque, me pedía correr, y yo me agitaba. Empecé a hacer dieta e ir al gimnasio y nada me funcionaba porque, hay que ser honestos, a veces, es difícil, para muchas personas. Es muy fácil hacer dieta, pero para otras no”, sostuvo no sin antes confesar que llegó a tener quistes por la obesidad.

Además, Mariella aconsejó: “No hay ningún método que sea milagroso, te operes, hagas dieta, todo tiene que ser con disciplina, con hábitos alimenticios... tampoco exagerar e irse al otro extremo. Me operé, se me fue el hambre, voy a hacer dieta de por vida, así te vuelves un palito”.