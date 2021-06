El chico reality Mario Hart se mostró nuevamente a favor de Keiko Fujimori, asegurando que existe fraude en el conteo de votos tras la votación en la segunda vuelta electoral.

Por ello, en su cuenta de Instagram pidió defender el voto, escribiendo: “Verificado #RespetaMiVotoVamos a permitir este FRAUDE??? Claro q NO!!! De nosotros depende!!”.

Esto genero la reacción de su excompañero de reality Gino Pesaressi, quien sin decir su orientación electoral, le dijo que asegurar “fraude” es peligroso y que se debe respetar la voluntad del pueblo.

“Mario con todo cariño, anda averigua cómo es que realmente funciona el conteo de la ONPE. Decir “fraude” o “robo” con tanta tranquilidad en estos momentos es lo que menos necesita la gente”, escribió Gino Pesaressi.

El conductor de “En Boca de Todos” le pidió ser tolerante con el voto de los ciudadanos. “No pidamos democracia solo cuando queremos ganar. Un poquito más de temple para asumir lo que venga y más consecuencia en nuestros actos... Saludos”.

La situación se puso acalorada cuando Mario Hart le respondió: “Peleo por lo que me parece justo (...) en todo caso no me acomodo tan rápido”.

