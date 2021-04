El capitán de los “Combatientes”, Mario Hart, está de cumpleaños este 15 abril y cumplió 28 años de edad, sin embargo, debido a la coyuntura no lo pasará con Korina Rivadeneira y su bebé, pues ellas no pudieron volver de Brasil tras el cierre de fronteras.

En “América Hoy”, Mario Hart contó que el cierre de fronteras les tomó desprevenidos, pero afortunadamente Korina Rivadeneira está acompañada de la mamá y hermana de él.

“Antes de volver, anuncian el cierre de fronteras de Chile y cancelan los vuelos directos de Brasil. Yo pude conseguir un vuelo, pero Kori y la bebé no y se han tenido que quedar con mi hermana. No están solas, están acompañadas, están felices, están en Bahía”, contó.

Mario Hart se mostró un poco triste de no poder pasar su cumpleaños Nº 28 con su pequeña, pero tiene fe de que las fronteras se abran en el mes de mayo.

“Me hubiera encantado despertarme y apachurarla como antes lo hacía. Se estima que en mayo se estén abriendo las fronteras y estaré con mi hija, pero a mí me reconforta verlas tranquilas y lo bien que están”.

Además, indicó que confía en que Korina Rivadeneira y su bebé no se contagien del COVID-19 en Brasil. “Están en una zona donde el riesgo es bastante reducido. La cosa está terrible y no me he puesto en la situación de no verlas hasta diciembre y eventualmente trataría de ir allá y verlas”.

