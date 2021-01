Mario Hart y Korina Rivadeneira publicaron el capítulo 2 de la segunda temporada de su serie “Papás en Pañales”, el cual muestra cómo pasaron la Navidad con su bebé Lara en Colán, en Piura.

Durante el video, el exparticipante de “Esto es guerra” reveló estar triste porque no había recibido ningún regalo.

“La Nochebuena se acabó para Larita, se ha quedado dormida. Abrió como 40 regalos, yo todavía no abro ninguno”, dijo a la cámara.

“¿Y mi regalo?”, le preguntó a su esposa.

Avergonzada, Korina Rivadeneira puso excusas para explicar por qué no había comprado un regalo a su esposo: “Mi amor, yo no te compré. Me lo olvidé en la casa, pero después te lo doy. Es buenísimo y aparte es grande y no entraba”.

“¿En la casa?”, insistió Mario Hart, mientras su esposa aseguró que sí le había comprado un regalo.

Sin embargo, Mario no le creyó: “No te creo, entonces voy a agarrar tu regalo ahorita y te lo entrego en Lima también”.

