El chico reality, Mario Irivarren hizo una fuerte confesión en el programa “En Boca de Todos”. Reveló que un amigo suyo estuvo afanando a su expareja, Ivana Yturbe a sus espaldas.

Mario Irivarren aprovechó las cámaras para arremeter contra esta persona, pero no dio su nombre y dejó en claro que no es una persona que pertenezca a la televisión.

“Me ha pasado que un pata que yo conocía y consideraba un gran amigo, afanaba a mis espaldas a Ivana (Yturbe) y encima es más feo que irte a dormir sin comer”, dijo Mario Irivarren.

Seguidamente, Mario Irivarren agregó: “Un chato, no voy a decir su nombre porque no es de la televisión. Pero, causa, eras mi pata, pero eres partidor y no solo a mí, también has querido partir a otros amigos y encima eres chancado, por eso te quedas solo”.

Ante la insistencia de los conductores de “En Boca de Todos”, Mario Irivarren agregó: “No tiene que ver con la tele, no lo van a sacar en la vida, pero era chata y partidor”.

