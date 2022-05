Bastante molesto. Mario Irivarren rompió su silencio y decidió responderle con todo a Vania Bludau, quien recientemente sorprendió en redes sociales al revelar intimidades familiares del excombatiente.

Y es que frente a ello, el joven empresario señaló que si bien quiso mantenerse al margen de la situación, ya no piensa callarse más al ver cómo lo tilda de “agresor”.

“No tiene el más mínimo reparo en decir lo primero que le sale por la boca. Me insulta, me minimiza, no tiene respeto por meterse con mi familia (...) Esos calificativos no los voy a permitir más”, comenzó diciendo para ‘Amor y Fuego’.

“Yo en un inicio tomé una postura bastante sumisa y de conciliación, tratando de evitar todo esto, porque creo que a estas alturas ni siquiera tengo que explicarles cómo es Vania, ustedes mismos están viendo cómo es”, agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Mario expresó su sorpresa al ver las actitudes que estaría teniendo Vania hacia su persona, dejándose llevar claramente por el resentimiento y cólera.

“No le pienso responder, ella sola lo dice todo con sus actitudes. Meterse con la familia es cruzar una línea que no se debe. ¿Qué tanto odio y rencor puede haber en su corazón para hacerle daño a personas que no tienen nada que ver en esto?”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO