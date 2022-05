Este viernes 20 de mayo de 2022, Samuel Suárez se refirió al polémico caso de Vania Bludau y Mario Irivarren, debido a las acusaciones que ambos han realizado en los últimos días. Según el periodista, los dos personajes son “tal para cual”.

“¿Qué opino (de Mario y Vania)? Que estoy de acuerdo con lo que me dijo una ‘ratuja’ hace unas semanas, no todo lo que brilla es oro. Ellos que eran melositos, Tiktok, que frente a cámaras querían pintarse como la pareja perfecta, ya vieron los joyones que se ocultaban detrás de esos chats ¿no?”, comentó ‘Samu’.

“Ya saben, cuando vean una parejita así de melosita y digan ay, qué lindos, pero si se ven toda miel, acuérdense de Mario y Vania, acuérdense de que por fuera eran los tortolitos perfectos y por dentro, terremotos”, manifestó el periodista.

Sin embargo, ‘Samu’ lamentó que se haya intentado minimizar a Mario Irivarren por su trabajo: “Eso sí no me gustó para nada, por querer minimizarlo a él como trabajador, el chico vende sus pijamas, vende sus uniformes para promociones, su mamá creo que tiene un restaurante, trata de emprender, quizá no será el millonario que ella sueña, pero ahí está”.

Asimismo, otro usuario arremetió contra Vania Bludau al hacer la siguiente afirmación: “Si Mario perdió su trabajo fue por la malcriada de Vania”.

Pero ‘Samu’ no se quedó callado y aseguró que Mario Irivarren y Vania Bludau son “tal para cual”: “¿Que Mario perdió su trabajo? No, mi vida, Mario sabía muy bien la joyita con la que se estaba metiendo, desde Ticlio él podría haber dicho ‘sabes qué, me abro’, pero no, él estaba ahí, ahí, ahí, y también terminó siendo él otro joyón que se descubrió después, tal para cual”.

