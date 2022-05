No tuvo piedad. El conductor de ‘Instarandula’ opinó acerca de las acusaciones de maltrato que recibe María Pía Copello y afirmó que a él nunca le ha caído del todo bien la exconductora de ‘Esto es Guerra’, pero hasta que no haya pruebas, no le dirá “maltratadora de niños”.

Nataniel Sánchez y Ricardo Mendoza, son los dos personajes famosos que contaron haber tenido una mala experiencia con María Pía Copello, debido a que ella les habría gritado en su infancia, a ellos se sumó una exbailarina, quien afirmó haber visto el momento exacto en que Pía le gritaba a Nataniel de 10 años.

Samuel Suárez comenzó comentando que María Pía nunca le ha dado buena espina, ya que no la siente “tan real”, pero afirmó que hasta que no haya pruebas, él no se referirá a ella como si fuera una “maltratadora de niños”, además afirmó que pudo haber sido un error de juventud.

