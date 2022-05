Mario Irivarren reapareció tras las polémicas declaraciones de su socia, amiga y presidenta del Club de Fans, Evelyn Jiménez, quien arremetió contra Vania Bludau, asegurando que ella nunca se iba a casar con el exchico reality.

Recordemos que la señora hasta mostró un audio donde acusan a la modelo de morder en el cuello a Mario , previo a que él la agrediera en una discoteca.

El programa ‘América HOY’ se contactó con Mario Irivarren para pedirle explicaciones sobre lo señalado por su socia.

“Para aclarar que yo no tenía ni la más mínima idea que Evelyn iba a hacer este tipo de declaraciones. Yo no lo consentí, yo no lo aprobé y, por supuesto, no respaldo”, contestó.

En ese sentido, pidió a sus amigos y circulo cercano “que se abstenga de hacer cualquier tipo de comentario”, pues él no está de acuerdo. “La única persona que está en condiciones de contar algo soy yo, y si tuviera intenciones de hacerlo no lo haría a través de alguien”.

“Mi intención no es iniciar una guerra, ni entrar en dimes y diretes, ni atacar a nadie”, agregó.

