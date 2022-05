María Pía Copello enfrentó una semana difícil tras las acusaciones de tres personas que aseguran que ella los maltrató cuando eran niños y eran parte del elenco de ‘María Pía y Timoteo’, hace más de 20 años.

La actriz Nataniel Sánchez y la tiktoker Dannya Bahamond han señalado que la exconductora de ‘Esto Es Guerra’ les gritó alguna vez, innecesariamente, cuando era se equivocaron durante los ensayos del programa. En tanto el comediante Ricardo Mendoza, tuvo una similar experiencia cuando fue parte del público.

Sin embargo, un extrabajador de ‘María Pía y Timoteo’ salió al frente para defender a María Pía. Se trata del cantante Jean Paul Santa María, quien también formó parte del elenco de baile, cuando tenía 9 años.

¿Qué dijo Jean Paul Santa María sobre María Pía Copello?

En entrevista con Trome, la expareja de Angie Jibaja aseguró que nunca vio ningún tipo de maltrato por parte de Copello. “En todo ese tiempo jamás me trató mal ni me gritó. Al contrario, siempre fue muy buena onda y no solo conmigo, el trato que tenía con todo el elenco era de buena onda y buena vibra, graciosa y divertida”, afirmó.

La actual pareja de Romina Gachoy recuerda que la conductora de TV siempre se mostró “hospitalaria y humilde” y que - incluso - apoyaba económicamente a los niños de su elenco cuando lo necesitaban.

“Yo la recuerdo supersencilla, maltratadora jamás. Era bromista, chacotera y todo lo que quieras, pero no maltratadora”, agregó.

