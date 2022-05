En la edición de este 10 de mayo de “Amor y fuego”, el conductor Rodrigo González arremetió contra Nataniel Sánchez luego que la actriz dejara entrever que María Pía Copello la agredió cuando era pequeña.

Frente a ello, el popular “Peluchín” salió con todo a defender a su amiga tiktoker y tildó a Nataniel Sánchez de ‘mocosa malcriada’ que no sabe recibir ordenes.

“No fue porque se equivocó en un paso de baile. Si estás en un trabajo y no paras de hablar o de molestar en la situación y confabulas que estabas bailando y no te equivocaste y te gritaron, algo que María Pía no recuerda”, manifestó en un primer momento.

“Recuerda que ella es una persona que te lleva 10 años de diferencia, que está liderando un equipo de producción y pues un mocosa malcriada que no sabe cuando es momento de detenerse, de repente puede tomar a mal que te llamen la atención, no fue más que eso”, agregó muy indignado.

TE PUEDE INTERESAR