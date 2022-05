Melissa Paredes contraataca. La modelo decidió tomar acciones legales y solicitar una audiencia a su exesposo Rodrigo Cuba para variar el acuerdo de tenencia compartida pactada en el acta de conciliación firmada en noviembre del 2021, poco tiempo después del divorcio.

Según el documento al que accedió ‘Amor y Fuego’, la exconductora de ‘América HOY’ quiere conciliar de nuevo con el futbolista “con la finalidad de repartir en forma equitativa los tiempos que el menor pase con su padre y su madre”.

Y es que, con el régimen actual, Rodrigo Cuba está con su hija de 4 años desde el mediodía del lunes hasta las 7 de la noche del jueves; mientras que Melissa Paredes está a cargo de la menor desde el miércoles a las 7 pm hasta el día lunes a las 12 pm.

¿Por qué Melissa Paredes busca variar régimen de tenencia compartida?

De acuerdo al expediente, Melissa Paredes argumenta que con el régimen actual no puede pasar días de escolaridad con su hija, es decir, no puede acompañarla en los días que tiene clases.

Asimismo, resalta que la pequeña está impedida de ver a Rodrigo Cuba los fines de semana, según el acuerdo de tenencia compartida.

“Tal como se desprende del régimen pactado, nuestra menor hija pasa con su padre de lunes a jueves, viéndose por tanto impedida de pasar fines de semana con su él (los días viernes, sábado y domingo) y disfrutar de su compañía en esos días que no va al colegio, tal y como lo hacía antes con su padre. Por el otro lado, con el régimen actual la menor se ve impedida de pasar días de escolaridad con su madre, como lo hacen la mayoría de niños y niñas, lo cual considero no resulta lo más beneficioso para su estabilidad emocional, aunado a los recuerdo que la menor pueda tener de sus progenitores”, se lee en el documento.

Melissa Paredes, tenencia compartida | Captura: Amor y Fuego

¿Quién es el abogado de Melissa Paredes?

El documento está firmado por el abogado Wilmer Arica, quien es el nuevo abogado de Melissa Paredes. Como se recuerda, Arica también es defensor de Andrea San Martín, en su batalla legal con Juan Victor Sánchez, padre de su segunda hija.

