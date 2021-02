Luego de hablar con “Amor y Fuego” y mostrarse avergonzado, Mario Irivarren publicó un video en la que nuevamente se mostraba avergonzado por su accionar durante una intervención policial.

El exchico reality inició su video diciendo: “Últimamente no he mostrado mi mejor faceta y soy consciente que he decepcionado a muchísima gente, a la gente que me quiere, me ha dado su apoyo y cariño”.

“Sé que mis actitudes no son las que esperan de mí, hago un repaso de estos últimos meses y me siento avergonzado, apenado, decepcionado de mí mismo”, agregó.

Además, Mario Irivarren dijo que su accionar podría haberse llevado porque se dejó llevar por la emoción y no pensó. “A veces las personas actuamos dejándonos llevar por la emoción y no la razón. A veces estamos con la calentura del momento, hacemos y decimos cosas que no representan lo que somos”.

“Lo que pasó el día pasado no tiene justificación. Yo vivo con otras diez personas y eso llamó la atención de la policía y terminó en lo que han podido ver. Mil disculpas, entiendo su molestia, su ira y rabia, las respeto y acepto todo lo que piensan de mí”.

Finalmente reconoció haber tratado de mostrar una vida correcta, sin embargo esta vez se equivocó.

“Toda mi vida me he esforzado por hacer mi vida correcta y he tratado de trasmitirles principios y buenas formas. A pesar que hoy he fallado hoy, nuevamente les pido las disculpas del caso. Si se equivocan hay que saber asumir los errores. Espero sepan entender, soy un ser humano y tengo virtudes y defectos y días buenos y malos”.

