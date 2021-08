Mario Irivarren no tomó con buen humor que Karen Dejo lo tildara de “pisado” y “sometido”. Resulta que en la última edición de ‘En Boca de Todos’, la integrante de ‘Esto Es Guerra’ aseguró haber estado en reuniones con Mario y Vania Bludau, y ha sido testigo del comportamiento de la pareja.

“Yo lo que sé es que Vania tiene un carácter recontra fuerte y lo que quiere Mario es tenerla siempre allí. Yo he estado en reuniones con ellos dos y él siempre está pendiente de Vania en todo “[¿Lo maneja o no lo maneja?] Eso es verdad”, afirmó la popular ‘Sabrosura’.

Consultado por lo señalado por Karen Dejo, Mario expresó su incomodidad y negó ser un hombre “pisado”.

“No, no me considero un tipo pisado, pregúntale a Vania cuando regrese, pero no, nunca he sido pisado. Respeto a los hombres pisados”, dijo al programa América Espectáculos.

