Marisol se pronunció en ‘Magaly TV: La Firme’ tras ser acusada de ser la amante de su expareja George Núñez, padre de su primer hijo.

La intérprete de ‘Canalla’ resaltó que es una dama y dichas difamaciones la han afectado. “ Yo no lo soy (una rompedora de hogares). A mí nadie me sacó de los pelos, quien no te conoce no puede juzgarte. Yo no voy a contestar, yo siempre he dicho que soy una dama ”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que tomará acciones legales contra Ángela Vera y Yolanda Medina por afirmar que ella fue amante de su expareja.

“ Llegaré hasta las últimas consecuencias porque mi honor nadie lo puede manchar de esa manera. Voy a ir hasta el final porque nadie puede ir por la calle tildando a la gente como uno quiere, hacer leña contra una persona sin pensar en su familia. Han querido hacer trizas mi carrera y no lo han logrado ”, expresó.

