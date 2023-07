La ‘Faraona de la Cumbia’, Marisol fue la invitada especial en el popular podcast de la periodista Verónica Linares, ‘La Linares’. En una entretenida entrevista, la cantante rememoró algunos detalles de su vida como uno de los momentos más difíciles que tuvo que afrontar, el divorcio de su segundo esposo.

Marisol se confesó con la reconocida periodista y revelo detalles de su vida personal como su matrimonio fracasó por los celos y una traición que inesperada por parte su esposo, Carlos Gómez.

¿Por qué Marisol se divorció de su segundo esposo, Carlos Gómez?

La interprete de la ‘escobita’ reveló en un inició, Carlos Gómez era muy celoso con ella, pues en ese momento ella seguía trabajando junto a su ex esposo y manager, César Aguilar. La artista relata que consideró dejar de trabajar con su representante por el bien de su matrimonio. Sin embargo, todo eso quedaría de lado cuando descubrió la infidelidad de su marido con una de sus bailarinas.

“ Cuando me comprometo con el papá de mi segundo hijo, la comunicación con mi manager era terrible porque me preguntaba por qué me alzaba la voz. Él sabía que trabajaba con él (mi ex) y lo aceptó, pero llegó un momento que no lo toleró. Él viajaba con nosotros. Pero su confianza se fue desvaneciendo con los celos. Teníamos problemas y la verdad pensé dejar de trabajar con César para salvar mi matrimonio ”, narró la ‘Faraona’.

Marisol indicó que la actitud de su esposo cambió repentinamente. “ Luego ya no molestaba mucho. Luego yo me llego a separar porque él me engaña con mi bailarina. Es algo que nunca lo he dicho en televisión de frente. Cuando tuve bailarinas, yo me di cuenta ”. La ‘Faraona’ se sintió devastada con la revelación e incluso su vida se habría puesto en riesgo. “ Yo no sé cómo ellos se habían dado el teléfono y se han seguido comunicando. Casi me cuesta la vida, mi decepción fue grande ”, confesó.





TE PUEDE INTERESAR