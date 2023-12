Martin Garrix regresa a Lima para ofrecer un inolvidable concierto. El ícono de la música electrónica presentará sus grandes éxitos el 01 de marzo de 2024 en la Costa 21 de la Costa Verde, el mismo lugar que acogió a Tiesto, otro importante DJ.

Las entradas para el concierto del DJ neerlandés estarán disponibles desde este miércoles 20 de diciembre a través de la plataforma Teleticket. Esto permitirá a los fanáticos de Martin Garrix asegurar su lugar en un evento que promete ser un auténtico espectáculo.

El músico originario de los Países Bajos interpretará temas como “In The Name Of Love”, “Scared To Be Lonely”, “Don’t Look Down”, “Animals”, “Summer Days” y otras canciones que quedaron en la memoria de los seguidores de la música electrónica.

Además de sus colaboraciones con artistas de renombre como Ed Sheeran, Dua Lipa, Tiesto, Usher, U2, entre otros, Martin Garrix ha dejado su huella en otros ámbitos, destacando su impactante actuación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018, en Corea del Sur, convirtiéndose en el segundo DJ en la historia en participar en un evento de alcance mundial, después de Tiesto en Atenas 2004.

TE PUEDE INTERESAR