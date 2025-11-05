Con gran acogida en distintas regiones del país, “Talento Mallplaza” culminó su etapa de audiciones reuniendo a más de 1,500 participantes que mostraron su talento en los centros comerciales de Mallplaza. La iniciativa busca descubrir y promover a las nuevas voces del Perú, brindándoles una oportunidad para ingresar al mundo de la música profesional.

El jurado, integrado por el productor y ganador del Latin Grammy Tony Succar, el reconocido productor musical Diego Dibós y el músico y compositor Lucho Quequezana, continúan revisando las presentaciones para definir al ganador, quien recibirá como premio la producción de su primer sencillo a cargo de Succar y compartirá escenario con él en su próximo concierto.

“Estamos orgullosos de ver cómo “Talento Mallplaza” se ha convertido en un espacio donde las personas han podido mostrar su arte. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso de seguir promoviendo experiencias que conecten a las personas a través de la cultura y el talento”, señaló Claudia Aller, directora de Marketing de Mallplaza.

Durante las últimas semanas, los centros comerciales de Mallplaza Angamos, Mallplaza Comas, Mallplaza Bellavista en Lima, así como Mallplaza Arequipa, Mallplaza Huancayo, Mallplaza Piura y Mallplaza Trujillo, se convirtieron en escenarios de creatividad donde los participantes pudieron mostrar su voz.

“Ha sido emocionante ver tanto talento en cada audición. Estoy convencido de que en el Perú hay una generación de músicos increíbles que solo necesita oportunidades para brillar. Este proyecto es justamente eso: una plataforma para cumplir sueños y conectar al país a través de la música”, comentó Tony Succar.

Con esta iniciativa, Mallplaza reafirma su propósito de ser un dinamizador social que impulsa experiencias transformadoras desde la cultura, fortaleciendo el vínculo con las comunidades y contribuyendo al desarrollo artístico nacional.