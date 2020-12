Mávila Huertas sorprendió a propios y extraños al confirmar así su relación sentimental con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. Y es que recordemos que hace algunos meses se venía rumoreando sobre este romance, pero ninguna de las partes salió a confirmarlo.

Mediante unas historias en su cuenta oficial de Instagram, la reconocida periodista publicó una imagen del economista en lo que sería un restaurante de la capital, junto a un romántico mensaje.

“Esta es la sonrisa que quiero ver el resto de mi vida, todos los días. Love you Luis Miguel Castilla”, escribió la conductora de ‘Cuarto Poder’.

Recordemos que hace algún tiempo el programa “Magaly TV La firme” mostró una fotografía de la periodista acompañada del exministro.

“En el entorno que los conoce, cercano, ya sabe que estarían saliendo hace algunas semanas. Por eso que ya no se ocultan, porque si te vas a un parque de San Isidro por donde pasa medio Lima, quiere decir que ya no te ocultas. O sea, Mávila Huertas tiene un romance con el exministro de Economía, Miguel Castilla. Creo que así se puede decir, porque a mí me han dicho de que salen”, comentó en ese entonces la popular ‘Urraca’.

