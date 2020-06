La denuncia que hizo Mayra Couto sobre un presunto acoso sexual por parte de su compañero Andrés Wiese durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio”, ha causado gran polémica y se ha viralizado en todas las redes sociales.

Frente a ello muchas figuras del medio se han pronunciado al respecto. Por su parte, la popular ‘Grace’ accedió a dar una entrevista al a periodista de América Espectáculos, Bruno Bernal.

La reconocida artista, que se encuentra actualmente radicando en Cuba, no dudó en expresar la incomodidad que sintió durante esos ocho años de grabaciones, cuando apenas tenía 17 años de edad.

“Yo empecé Al Fondo Hay Sitio cuando tenía 17 años, salí del colegio en diciembre y en enero ya estaba contratada ¿Volvería a ser a Grace? Sí”, mencionó.

Sin embargo, Couto asegura que en varias oportunidades hizo reclamos sobre características machistas que notó en su personaje. “Yo me comencé a dar cuenta de que no me gustó con mi personaje desde que he salido de ahí, que las mujeres recogían los platos, el normalizar esto es lo que yo encuentro negativo”, manifestó.

