La actriz Mayra Couto se mostró romántica en sus redes sociales ahora que está enamorada y acaba de presentar a su pareja sentimental a través de una romántica fotografía en su perfil de Instagram.

Luego de hacer pública su relación sentimental, Mayra Couto usó su cuenta de Twitter para escribir un romántico mensaje.

“Para amarte en esta vida, no creo que el tiempo me alcance”, escribió Mayra Couto junto a una nueva fotografía donde prefirió ocultar el rostro de su acompañante.

Para amarte en esta vida, no creo que el tiempo me alcance. pic.twitter.com/6ycv5EKLXU — Mayra Couto 📽🎞🎥🎭 (@coutomayra) August 23, 2021

Mayra Couto enamorada

Mayra Couto, la recordada Grace Gonzales de la serie “Al fondo hay sitio”, encendió las redes sociales al presentar a su nueva pareja sentimental a través de una romántica publicación que realizó en su perfil de Instagram.

“No le gustan las fotos, pero en esta casi no se le ve la carita. Mor, no veo las horas de abrazarte y besarte. Pronto voy a estar en casa contigo y mi Julieta. No tienes ni media idea de lo mucho que los extraño”, escribió la actriz de 30 años.

En su mensaje público, la personalidad peruana contó que a su pareja lo llama ‘Mor’ y que actualmente se encuentran juntos porque Couto está enfocada en la producción de la serie “Mi cuerpa, mis reglas”, donde ella es la directora.

