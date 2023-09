Mayra Goñi apareció en el programa ‘¿Cuál es el verdadero?’, donde aseguró que está soltera, pese a que Ricardo Mendoza aseguró en su programa de YouTube que él mantiene una relación con la modelo luego de ser captados besándose en repetidas ocasiones.

“El amor existe, pero me han tocado malas experiencias en mi vida. ¿Y yo para cuándo? Todavía yo no creo (en el amor) porque aún no me ha tocado”, expresó Mayra Goñi.

Luego continuó con : “mande su curriculum, si quieren estar conmigo. Estoy dispuesta a recibir todas las solicitudes”.

Cabe mencionar que el programa es grabado y, hasta el momento, Mayra no ha oficializado al cómico tal y como él lo hizo con ella en su momento.

Ricardo Mendoza confirma que está conociendo a Mayra Goñi: “Claro que salimos”

Ricardo Mendoza sorprendió a propios y extraños al confirmar que se encuentra en saliditas con Mayra Goñi, luego que fueran ampayados besándose en un bar del distrito de Miraflores.

Y es que el comediante decidió romper su silencio en el canal de Youtube de “No somos TV”, junto a Cathy Sáenz, donde terminó por aclarar la relación que mantiene con la actriz peruana.

“Vamos a hablar de Mayra... ¿Quieren saber de Mayra? Les voy a decir para que se acabe, yo salgo con Mayra, ya está, claro que salgo con Mayra, ¿qué pasa con eso? No entiendo”, comenzó diciendo.