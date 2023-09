Mayra Goñi fue recientemente ampayada besándose con Ricardo Mendoza en un bar ubicado en el distrito de Miraflores. Y es que luego que la cantante negara algún tipo de acercamiento al comediante, el programa de Magaly Medina terminó por ponerla en evidencia.

Todo se dio durante la última edición de “Magaly TV, la firme”, cuando la popular ‘Urraca’ recordó cuando la también actriz dijo que solo era amiga del conductor de “Hablando Huevadas” y que pronto se regresaría a Estados Unidos para seguir con su vida.

Sin embargo, al parecer, Mayra Goñi habría mentido, pues en las imágenes mostradas por el espacio de ATV, se logra ver a la artista acompañando a Ricardo en lo que fue una presentación musical, donde además le dedicó más de una canción.

No obstante, todo no quedó ahí, ya que cuando Ricardo Mendoza se acerca a Goñi, ella apoya su rostro en su pecho. Segundos después, Ricardo no la piensa y se acerca al rostro de Mayra para robarle un beso, el cual recibió bastante contenta.

