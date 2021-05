El programa “Magaly TV La firme” reveló que la reconocida actriz Mayra Goñi, quien se mudó a Miami, Estados Unidos, para internacionalizar su carrera, fue vista trabajando en un restaurante peruano en el barrio de Wynwood de la mencionada ciudad.

En las imágenes se observa a Mayra Goñi cantando temas criollos al interior del restaurante junto a un grupo de músicos.

La cantante accedió a hablar con el ‘urraco’ del programa y respondió sobre sus primeros meses viviendo en Miami: “Gracias a Dios estoy súper bien contactada, estoy comenzando con pie derecho, aquí es más fácil poder contactarte con personas que ya están en el estrellato”.

Incluso, Mayra Goñi afirmó que sueña con una colaboración con Daddy Yankee.

Sobre las críticas que ha recibido, Mayra Goñi aseguró que pronto demostrará a sus detractores que están equivocados: “Estoy tanto tiempo en este mundo que he aprendido, como se dice, a echarme aceite, oídos sordos y enfocarme en lo que tengo que hacer y no me afectan las cosas que puedan pasar, simplemente yo me encargo de taparles la boca con los actos”.

La actriz indicó que respeta a Magaly Medina y no quiso responderle. “Sé que es su trabajo, la entiendo perfectamente y eso es todo”, señaló.

Fotos y videos: Magaly TV La firme | ATV

TE PUEDE INTERESAR