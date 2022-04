Las cosas claras. Mayra Goñi no aguantó más y explotó en contra de sus detractores, revelando en qué trabaja, de dónde sale su dinero y por qué aún no inició su carrera artística en Estados Unidos, como lo venía anunciando antes.

La actriz y modelo, comenzó revelando el por qué se encuentra en Estados Unidos y todo sería debido a que llegó a la etapa en su carrera en la que buscó la internacionalización: “Hay sacrificios que hacer, uno extraña a su familia, estoy en un proceso, ahora que no puedo volver a mi país hasta que me lo permitan, hasta que me lo permitan no puedo trabajar en lo que me gusta que es cantar y actuar”.

Respondió además a sus detractores, quienes la acusaron de pagar sus viajes y lujos, de forma deshonrosa, para ello, explicó que labora como influencer y que cada vez tiene más marcas: “Mientras tanto estoy trabajando como influencer porque de alguna manera tengo que generar ingresos, porque tengo mis ahorros, pero tampoco voy a gastar mi dinero de ahorros”.

Ella se vio afectada por todo lo que se dice del financiamiento de sus lujos y viajes, debido a que también afecta a su familia en Perú: “me da cólera tener que llorar porque ya estoy harta, de que se digan cosas de mí y tener que decir yo soy la fuerte la que no escuchó, bueno Mayra tú sabes qué es lo que eres y no necesitas sentirte mal con estas personas que de alguna forma llegan a afectar a mi familia”

