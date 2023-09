Mayra Goñi se ha ganado el corazón de los peruanos con su participación en la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. En cada episodio, la actriz mostraba su divertida personalidad al momento de cocinar. Sin embargo, no pudo avanzar más en el reality y se despidió del programa.

“Me sentí feliz de participar en este programa. Siento que ha sido una gran oportunidad para mostrarme tal como soy y de que me conozcan como persona y no como actriz, debajo de los papeles que he tenido que interpretar. He aprendido mucho y me voy un poco triste porque me hubiera gustado quedarme hasta el final”, expresó Mayra Goñi.

Luego continuó con: “a mis compañeros que siguen en competencia les digo que sigan dando lo mejor de ellos y que se sigan esforzando. No esperen hasta el último momento como yo que me confié y pensé que la competencia no estaba tan dura. Pero, cuando menos te lo esperas te toca algo que te puede sacar del concurso, y bueno las oportunidades no se dan dos veces.

Mayra Goñi también recalcó que el reality culinario es una buena opción de entretenimiento para los peruanos, pues ella afirma que se “puede hacer televisión blanca, sin chismes ni morbo”.

“Me deja como aprendizaje que se puede hacer televisión blanca. Es decir, podemos divertirnos y divertir a una familia entera sin hacer daño a nadie, sin chisme ni morbo… Lo que caracteriza es la transparencia, es un programa con esencia humana que llega a los corazones de todas las familias e incluso nos puede culturizar más de cocina”, expresó.