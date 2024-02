Carlos ‘Tomate’ Barraza reveló que algunos jugadores de fútbol le escriben a su hija Gaela, quien es menor de edad, mediante Instagram. “Es una niña”, indicó el cantante completamente indignado.

“No entiendo una cosa, Gaela tiene 16 años, no voy a decir quienes son porque son varios de estos jugadores que le escriben. Ya no jodan, osea, es una niña aunque no parezca”, dijo Barraza en el programa Ouke de Carlos Orozco.

Barraza se mostró indignado por el accionar de estos ‘peloteros’ y confesó que si se entera de algún comportamiento raro de estas personas, responderá de manera no pacífica.

“Si en algún momento me entero o veo algo, sorry, pero yo si me desconozco. Ahí si se me cruza Manco Cápac, Sinchi Roca, Pachacútec”, remarcó.

Tomate Barraza habla sobre Gaela. (Video: Youtube / Ouke)

Polémica por Gaela

No es la primera vez que Carlos Barraza sale en defensa de su hija Gaela. En 2022, emitió un extenso comunicado en las redes sociales con respecto a la filtración de un ‘videofake’ íntimo.

“Pónganse un rato en mi lugar e imaginen que esto le puede pasar a sus hijas o alguien importante en sus vidas, no puedo creer la cantidad de gente enferma que existe en este mundo. Esto para mi es solo un obstáculo que no me va a parar en nada porque para eso mis padres criaron a una niña con valores y extremadamente valiente”, señaló.