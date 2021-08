No se arrepiente. Tras salir del programa reality “Esto es guerra” durante la pandemia del coronavirus, Rafael Cardozo asegura que esta fue la mejor decisión que tomó hasta el momento.

Como se recuerda, el brasileño formó parte de los ‘guerreros’ durante varios años hasta que, sorpresivamente, decidió dar un paso al costado para enfocarse en sus proyectos personales, entre ellos la conducción.

“Recibo bonitos mensajes de la gente, en los que me dicen que les ha gustado este nuevo cambio que he dado en mi carrera. Me arriesgué al renunciar en plena pandemia”, sostuvo a El Popular.

Según Rafael Cardozo, los bajos números de sintonía se deben a los excesivos cambios en el programa, los cuales no tienen contentos a los televidentes. “Mi lema es ‘equipo que gana no se cambia’”.

Pero no solo eso, el ex’guerrerito’ le dio algunos consejos a la producción de “Esto es guerra” para incrementar la sintonía.

“No es por soberbia, pero necesitan un Rafel Cardozo (para levantar su rating). La verdad ya cerré esa etapa como chico reality, quiero seguir creciendo como conductor”, agregó el ahora presentador de “El poder del amor”, junto a Micheille Soifer .