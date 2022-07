El médico Steve Díaz, que atiende personalmente a la modelo Melissa Paredes, desató su furia contra Janet Barboza, conductora de ‘América HOY’. Todo comenzó cuando la popular ’Rulitos’ ninguneó al médico esteticista luego de que asistiera a una entrevista a ‘Amor y fuego’.

Janet Barboza le mandó una indirecta en unos de sus programas, diciendo que Steve Díaz no es médico cirujano. Sin embargo, el especialista aclaró que es médico cirujano con especialidad en medicina estética y tiene dos maestrías.

“Yo no me voy a poner de tete a tete, primero porque es mujer y una señora muy mayor y no puedo faltarle el respeto, pero que me falte el respeto”; comenzó diciendo el médico en entrevista a ‘Amor y Fuego’.

Luego lanzó el misil: “(Janet) se pone a hablar de mi trabajo pero yo a ella nunca le he hecho ningún trabajo y nunca se lo haría porque mis pacientes me dicen siempre que no quieren tener la cara de Janet Barboza. Imagínate que yo ponga en mi redes sociales a Janet Barboza en mi camilla, ¡jamás!!!”.

Steve Diaz también cuestionó que Janet Barboza critique su trabajo cuando ella no tiene estudios universitarios.

“Ella es ligera de lengua al hablar de mi profesión, de mis estudios, cuando la señora nunca ha estudiado nada, ¿cómo esta en la televisión? ¿por qué esta en la tv?, ya sabemos por qué, si no canta, no baila, no es linda (...) qué se atreve a hablar de mi trabajo con esa caraaa”, dijo indignado.

