Malean la plaza. El equipo de Magaly Medina, se encargó de recoger las opiniones de Ricky Trevitazo, Lucía de la Cruz y Melcochita, acerca de los shows que dan los ‘chicos reality’ en las discotecas del Perú y por los que cobran grandes cantidades de dinero, que según los artistas, no lo valen.

Melcochita explicó que en las discotecas ya no están contratando artistas para que hagan los shows: “Lo que vale es que bailan, mueven el culantro, pero no hay talento, prácticamente a ese público lo han engañado porque no hay artistas”.

“No vale nada ese show. Están maleando la plaza a todos los grandes artistas. Da rabia que uno que se ha sacado la mugre tantos años... hay que tener un poco de sangre en las venas. Se la llevan fácil porque buscan ‘piedrones’ y no talento”, dijo indignado.

Lucía de la Cruz, decidió ir un poco más allá y señaló que los empresarios tienen que ser bien “huev... para pagar por alguien que esté bailando como una coj... o como un huev...”, pero ella fue más agresiva y señaló que no sabe quién es Gino Aseretto.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Gareca explica plan rumbo a Qatar