Monserrat Seminario reapareció en las redes sociales tras su operación de manga gástrica. La esposa de Pablo Villanueva, mejor conocido como ‘Melcochita’, ya bajó 12 kilogramos y se mostró muy feliz porque ya no tiene papada ni cachetes.

“Cambio radical de la esposa de Melcochita. Gracias al Dr. Jesús Pari ahora Monserrat va perdiendo 12 kg por la manga gástrica”, señaló el periodista Samuel Suárez al mostrar imágenes de la esposa de ‘Melcochita’ en la actualidad.

“He llegado justamente a mi consulta y miren a quién me encuentro”, indicó Samuel Suárez. “Anímate, oye. Mira la cara”, expresó Monserrat Seminario al popular ‘Samu’, quien pronto también se someterá a esta cirugía.

“Eso, ya no tienes la papadita”, dijo Samuel Suárez. “Ni los cachetes”, señaló Monserrat muy emocionada. “Estoy flaquita”, agregó la esposa de ‘Melcochita’.

Por su parte, ‘Melcochita’ también comentó sobre el cambio de su esposa: “Cómo no voy a estar contento, yo no me hago esto porque yo he hecho mucho ejercicio y hasta ahora sigo haciendo”.

“Yo la veo a Monserrat y me motiva, la alegría con la que me ha recibido, diciendome Samu, mira qué contenta estoy perdiendo peso y ganando salud”, dijo ‘Samu’. “Nada de papada, nada de cachetes, nada. Mira los brazos”, resaltó Monserrat Seminario.

Monserrat Seminario - diario Ojo

Fuente: Instarándula

