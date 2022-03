La joven cantante Brunella Torpoco sorprendió a todos al anunciar este viernes 18 de marzo su retiro de la música tras sufrir un atentado en la casa de su madre. La “salsera ronquita del Callao” entristeció a sus seguidores tras tomar esta radical decisión debido a la delincuencia.

Frente ello, el cómico “Melcochita” expresó su solidaridad con la salsera ante esta situación difícil que la ha tocado vivir y le aconsejó que tome las cosas con calma.

“No la conozco, pero le deseo lo mejor. Hay que averiguar si realmente le han metido bala. Que no tenga miedo porque ellos la están agarrando a la ‘sustancia’, al susto. Si uno acepta y ‘toma, toma’ se acostumbran. Mátame pues si tienes ‘cojones’. ¿Me vas a trabajar a la ‘sustancia? Estás loco”, declaró para El Popular.

“Que no tenga miedo y que no viva pensando que la van a matar porque solo la están asustando. Que se quede tranquila”, le aconsejó.

Asimismo, Pablo Villanueva reveló que nunca tuvo que enfrentar una situación similar a lo largo de su carrera. “Yo no gano tanta plata como para ser amenazado. En el caso que lo hagan sigo adelante, que me maten pues, porque ellos te trabajan al cuento, que me maten si quieren. No tengo miedo a los extorsionadores sino a la velocidad de la bala”, expresó.

